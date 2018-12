FLENSBORG: Vi ville en tur til Berlin. Sådan lød forklaringen fra tre 14-årige, der i weekenden forsøgte at stjæle en skolebus fra en erhvervsskole i Flensborg. De to drenge og en pige blev dog afsløret af en tyverialarm, da de brød skolens garageport op. Det 14-årige pige blev pågrebet på gerningsstedet, hvorefter politiet hurtigt fandt frem til de to drenge.

/DPA