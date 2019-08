LÜBECK: Torsdag døde en 53-årig kvinde af de skader, hun for knap en uge siden pådrog sig ved en badeulykke i havbugten ud for Lübeck. Kvinden var kommet i vanskeligheder i vandet og mistede til sidst bevidstheden.

Hendes 55-årige ægtemand observerede den farlige situation. Han kæmpede sig frem til sin bevidstløse hustru og fik hende bjærget op på stranden.

Åbenbart var anstrengelserne under redningsaktionen for meget for den 55-årige. På stranden brød han sammen og døde tre dage senere.

/DPA