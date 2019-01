Tragedie for familie: Mor til tre blev skudt

SCHÖNBERG: Efter alt at dømme var det et skud, som nytårsaften kostede en 39-årig kvinde livet i Schönberg ved Kiel. Kvinden var sammen med sin familie gået ud for at betragte fyrværkeriet, da hun pludselig sank sammen med en kvæstelse i hovedet. Kvinden døde efterfølgende på sygehuset.

Oprindelig var der mistanke om, at kvinden var blevet dræbt af fyrværkeri. Men obduktionen afslørede, at kvinden var blevet ramt af dele fra et projektil.

Skytten er foreløbig ukendt.

Kvinden efterlader tre småpiger og sin mand.

