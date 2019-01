Toppolitikere skal opvarte hjemløse

KIEL: Ordet minister kommer fra latin og betyder egentlig tjener. Og den rolle kan slesvig-holstenske ministre samt andre medlemmer af delstatens landdag nu få lov at udfylde i praksis.

Landdagen har nemlig besluttet at indbyde hjemløse til en gratis middag den 9. februar. Her skal politikerne så servere for gæsterne. Derfor har parlamentspræsident Klaus Schlie nu bedt samtlige fraktioner om at stille med serveringspersonale. Det skriver avisen, Kieler Nachrichten.

Initiativet er det første af sin art. Oprindelig ville Klaus Schlie byde de hjemløse inden for i landdagsbygningen i Kiel. Efter råd fra flere sociale organisationer bliver rammerne dog mere beskedne. Mange hjemløse ville ganske enkelt være for generte til at vove sig inden for i magtens korridorer, har flere socialarbejdere forklaret. Derfor bliver middagen i stedet holdt i en social indretning, som den protestantiske kirke driver i Kiel.

I alt bliver der dækket op til 80 hjemløse. Landdagens partier skal til gengæld stille med mindst 20 parlamentsmedlemmer, der er klar til at varte op ved bordene.

Formålet er ikke kun velgørende. Håbet er, at hjemløse og politikere kommer i dialog om de sociale udfordringer, aftenens gæster er konfronteret med. Det skal så indgå i fremtidens sociale indsats i Slesvig-Holsten.

Endnu er menuen ikke på plads.