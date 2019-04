Topnavn spiller til fordel for Danevirke og Hedeby

HEDEBY: Syd for grænsen er bandet Santiano kæmpestore med deres blanding af folkemusik, schlagere og sømandssange. Nu vil gruppen bakke op om Danevirke og Hedeby, der begge er kommet på Unescos liste over verdensarv. Opbakningen fra Santiano giver sig udslag i en open air koncert ved Gottorp Slot i Slesvig. Her giver gruppens medlemmer afkald på deres honorar.

Koncerten den 20. september får plads til 7500 tilhørere. Hele overskuddet skal gå til arbejdet med at bevare verdensarven.

Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther er protektor for arrangementet.

/DPA