Togtur mellem Niebüll og Esbjerg bliver 20 minutter kortere

- Også vi vil udvide og tilpasse vores signalsystem, forklarer direktør Ingo Dewald fra regionalbanen Eisenbahngesellschaft Niebüll, der står for driften af skinnenettet syd for grænsen.

NIEBÜLL. Togene mellem Nibüll i Nordfrisland og danske Esbjerg bliver sikrere, hurtigere men også mere støjende. Forklaringen er, at Danmark indfører det nye, eurupæiske signalsystem ETCS. Ændringen kommer ligeledes til at berøre strækningen mellem Niebüll og grænsen.

20 kilometer hurtigere

Den øgede sikkerhed giver også mulighed for at sætte farten i vejret på de tyske skinner. Her kan togene fremover køre 100 kilometer i timen mod nu 80.

- For øjeblikket tager turen mellem Niebüll og Esbjerg 110 minutter. Efter ombygningerne skulle varigheden blive 88 minutter, forventer Ingo Dewald.

Han tror, den hurtigere forbindelse også vil udmønte sig i stigninger i passagertallet på mellem 30 og 50 procent. Allerede i de forgangne år har et støt sigende antal personer benyttet togene på strækningen.

Den øgede hastighed kommer imidlertid også til at kunne høres. En måling viser, at nogle boliger mellem Niebüll og grænsen vil have krav på lydisolering, der naturligvis også bliver bevilget.

Allerede næste år regner Ingo Dewald med, at det nye signalsystem er på plads. På grund af den komplicerede, tyske planlov kan hastigheden formentlig først sættes i vejret syd for grænsen i 2023.