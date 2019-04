Togtrafik lammet: Nynazister tilstår bombetrussel mod regionaltog

NEUMÜNSTER: Efter mandagens bombetrussel mod et regionaltog i Neumünster, har en højreekstrem gruppe nu taget ansvaret for episoden. Avisen Hamburger Abendblatt har modtaget tilståelsen via mail og formidlet skrivelsen videre til forbundspolitiet.

Afsenderen underskriver sig som Nationalsozialistische Offensive - Nationalsocialistisk Offensiv.

I stil og indhold ligner mailen de trusler, retsbygninger, rådhuse og banegårde i Slesvig-Holsten har modtaget i de forløbne uger.

Gennem flere måneder har politikere, offentlige myndigheder og domstole over hele forbundsrepublikken modtaget trusler fra angivelige højreekstremister. Efterforskningen er lagt i hænderne på anklagemyndigheden i Berlin. Her taler man om mere end 100 tilfælde.

Bombetruslen i Neumünster lammede togtrafikken i flere timer.

På et toilet i regionaltoget opdagede en medarbejder meldingen "bombe i toget".

/DPA