Tog ramte lastbil: Mange mennesker til dels hårdt kvæstet

ALT DUVENSTEDT: Et stort antal personer er kommet til dels alvorligt til skade, efter et tog på strækningen mellem Flensborg og Rendsburg tidligt i morges kolliderede med en lastbil. Af ukendte årsager holdt lastbilen omkring klokken 4.47 stille i en jernbaneovergang ved Alt Duvenstedt syd for Slesvig. Togføreren fik først for sent øje på lastbilen og nåede ikke at standse. Det skriver nyhedsmediet SHZ.

En person blev hårdt kvæstet, mens ni personer fik alvorlige, men ikke livstruende skader. Yderligere 15 mennesker måtte under behandling.

Det lykkedes chaufføren at forlade lastbilen, inden den blev ramt af toget.

Redningsmandskabet måtte bryde døren til togets førerhus op for at kunne befri togføreren. Han var dog ikke fastklemt.

Togtrafikken i området er indstillet på ubestemt tid.