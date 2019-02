KIEL: En beruset bilist kolliderede sent torsdag aften med et tog i Kiel. Regionalekspressen var på vej ud fra hovedbanegården med kurs mod Husum, da toget ramte en bil, der stod på den yderste kant af en perron ved et trinbræt på strækningen. Såvel lokoføreren som bilisten blev kvæstet og måtte på sygehuset. Ingen af de ti passagerer i toget kom noget til.

Alkometret viste, at den 28-årige bilist havde en promille på 1,91.

/JV