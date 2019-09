Tog på tværs af grænsen kan sætte farten op

NIEBÜLL. Takket være et tilskud fra delstaten på knap ti millioner euro rykker hurtigere tog mellem Niebüll i Nordfrisland og Esbjerg tættere på. Pengene skal blandt andet bruges til at installere det nye, fælleseuropæiske signalsystem syd for grænsen.

Endnu er lokalplanerne ikke godkendt. Når det er sket, bliver der kappet 20 minutter af rejsetiden mellem Niebüll og Esbjerg, fordi togene syd for grænsen kan køre 120 kilometer i timen i stedet for kun 80. Hermed bliver rejsetiden 88 minutter.

/DPA