Tog fra Padborg til Flensborgs midtby atter i spil

Banens nye stoppested skal efter forslaget placeres i umiddelbar tilknytning til busstationen i Flensborg for på den vis at forbinde de to former for kollektiv trafik. Fotomontage: Harro Teichmann.

Repræsentanter for borgerlisten "Wir in Flensburg" og det danske SSW vil have et stoppested for regionaltog i midtbyen og genoplive jernbaneforbindelsen til Niebüll.

FLENSBORG: Tanken om en banelinje til Flensborgs centrum bliver genoplivet. Egentlig var ideen død med byrådets nej til et jernbaneudspil i slutningen af 2016. Men nu bliver forslaget igen fremsat af borgerlisten "Wir in Flensburg" samt Glenn Dierking, der sidder i byrådet for det danske mindretals SSW. Forslaget omfatter et stoppested midt i byen, hvor busstationen allerede er placeret. Det skriver avisen Flensburger Tageblatt. Stoppestedet skal betjene regionaltogene til og fra henholdsvis Padborg, Neumünster og Kiel. På den vis kobles busser og tog sammen. Forkæmperne for tog til midtbyen påpeger, at der stort set ikke er andre steder i Slesvig-Holsten, hvor så få benytter toget som i Flensborg. Efter deres opfattelse skyldes det banegårdens afsides placering i den sydlige del af byen med ringe tilslutning til den øvrige, kollektive trafik.

Skinner eksisterer Selv om toptrafikken med passagerer mellem Flensborg og Niebüll blev indstillet i 1981, eksisterer banelegemet langs den dansk-tyske grænse forsat.

Lukket i 1981 I planerne indgår også, at togtrafikken mellem Flensborg og Niebüll skal genoptages. Efter strækningen havde været i brug siden 1887, blev persontrafikken indstillet i 1981. Banelegemet langs den dansk-tyske grænse eksisterer imidlertid fortsat, og virksomheden Nordfriesische Verkehrsbetriebe har flere gange tilbudt at sætte tog ind mellem Niebüll og Flensborg - dog på den betingelse, at banen skal fortsætte helt ind til Flensborgs midtby. Eksperter har fastslået, at en jernbane mellem øst- og vestkyst formentlig vil være økonomisk bæredygtig. Samtidig kan Flensborg blive et attraktivt knudepunkt for togtrafikken. Her mødes de internationale forbindelser mellem af København og Hamborg i forvejen. Med tog til vestkysten ville passagererne blandt andet kunne kunne trille direkte videre til Westerland på den populære ferieø Sild.