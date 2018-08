Tørkehjælp for millioner er nu på vej

Slesvig-Holsten er den delstat, hvor tørken ramte hårdest. Her er 31 procent af kornhøsten gået tabt, mens det tilsvarende tal i for eksempel Niedersachsen er 20 procent. Arkivfoto: SHZ.

De slesvig-holstenske landmænd kan se frem til omregnet godt 530 millioner kroner i offentlig støtte, efter 31 procent af høsten gik tabt på grund af tørken.

KIEL: Hos Slesvig-Holstens landmænd vækker planerne om hjælp til tørkeramte bønder forsigtig optimisme. I alt vil forbundsrepublikken og delstaterne bruge 340 millioner euro fordelt på hele Tyskland til formålet. - Det er et fremskridt i forhold til den sidste tørke i 2003, hvor der kun blev ydet hjælp for 70 millioner kroner på forbundsplan, mener Werner Schwarz, der er formand for den slesvig-holstenske landboforening. Imidlertid har landmændenes interesseorganisation for hele Tyskland, hvor Schwarz er næstformand, for nylig krævet tørkehjælp for en milliard euro. Werner Schwarz betegner det dog som glædeligt, at Slesvig-Holsten denne gang i særlig grad ser ud til at kunne drage fordel af støtten. - Hjælpen er af en størrelsesorden, hvor vi kan udligne en del af vores tab, konstaterer han.

Nu er der risiko for, at primært store bedrifter med for alt høj gæld opnår fordele. Robert Habeck, slesvig-holstensk landbrugs- og miljøminister.

Taber 31 procent Eksperter regner med, at 70 millioner euro denne gang tilfalder Tysklands nordligste delstat. For med et tab på 31 procent af kornhøsten har skaderne her været større end i noget andet forbundsland. Forbundsrepublikkens landbrugsminister Julia Klöckner fra det konservative CDU har stillet mellem 150 og 170 millioner euro fra den tyske statskasse i udsigt som godtgørelse for tørkeskaderne. Delstaterne skal så bakke med et tilsvarende beløb. - Forbundsrepublikken kan hjælpe, fordi årets tørkeperiode har været et vejrfænomen af nationale dimensioner, lyder begrundelsen fra Julia Klöckner med henvisning til, at dette års tørke ifølge det tyske, meteorologiske institut er den kraftigste temperaturafvigelse i optegnelsernes historie.