Toårig druknede under udflugt: Pædagog kan slippe for straf

HOISDORF: Efter efter en to-årig dreng under en udflugt med sin børnehave for tre år siden druknede i en sø i Hoisdorf i det sydlige Slesvig-Holsten, blev der rejst tiltale for pligtforsømmelse mod den pædagog, der ledsagede børnene. Nu overvejer den ansvarlige dommer at indstille sagen. Dommeren er i tvivl om, hvorvidt pædagogen alene havde ansvaret for at holde børnene under opsyn. Der var nemlig også seks andre, voksne med på udflugten. Hvis de kan pålægges et medansvar, er der ikke noget grundlag for at opretholde tiltalen mod pædagogen.

Den tragiske ulykke skete, da den toårige et kort øjeblik havde forladt børnegruppen og forsvandt. Først flere timer senere fandt brandfolk den lille drengs lig i søen.

/SHZ