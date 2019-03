NEUSTADT: To handlekraftige drenge på 14 og 15 år har reddet en ung mands liv. Søndag var de undervejs på cykel i Neustadt i Holsten og observerede, at manden kravlede over et hegn og ind på baneområdet. Her lagde den unge mand sig på tværs at et jernbanespor - formentlig i den hensigt at begå selvmord.

Drengene kontaktede via mobiltelefon politiet, der øjeblikkelig fik standset togtrafikken og dermed forhindrede en tragedie.

En politipatrulje pågreb den unge mand. Han indrømmede at have haft til hensigt at tage sit eget liv. Han blev efterfølgende indlagt til psykiatrisk behandling.

/SHZ