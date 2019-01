To ulve i Nordtyskland har vidt forskellig adfærd

Problemulv fra Danmark har trukket et blodspor gennem slesvig-holstenske fåreflokke, mens dens artsfælle ikke vides at stå bag et eneste angreb på husdyr.

BILSEN: Med sikkerhed vides det, at der lever to ulve i Slesvig-Holsten. Men de to dyrs adfærd er så forskellig, at man nærmest ikke skulle tro, der er tale om eksemplarer af samme art. Den ene har efterladt et sandt blodspor gennem delstaten med talrige massakrer på får. Ulv nummer to er til gengæld er sandt dydsmønster, der ikke vides at have et eneste husdyrs liv på samvittigheden. Problemulvens identitet er velkendt fra talrige DNA-spor på ofrene. Her er der tale om en ung hanulv, der i 2017 blev født i Vestjylland. Af indlysende grunde ved man ikke meget om dens artsfælde, al den stund den netop ikke har efterladt biologisk materiale. Alligevel har eksperterne et bud.

Arv og miljø Tilladelsen til at skyde problemulve i Slesvig-Holsten bliver ikke givet for generelt at komme de fredede dyr til livs. Formålet er blot at pille eksemplarer med en uhensigtsmæssig adfærd ud af bestanden, så de ikke lærer eventuelle efterkommere at fortsætte med angreb på husdyr.

Sprang over hegn - Formentlig er denne ulv indvandret fra syd. Måske har allerede dens forældre gjort negative erfaringer med elektriske ulvehegn, siger den slesvig-holstenske ulvekoordinator Jens Matzen til nyhedsbureauet LNO. Elektriske hegn skræmmer til gengæld ikke den "danske" ulv. I mindst et tilfælde har den forceret et ulvehegn for at dræbe og lemlæste får. Episoden fandt sted i november i Westerhorn i det sydvestlige Slesvig-Holsten. Også den anden ulv opholder sig i den sydlige del af forbundslandet. Problemulven fra Danmark vil formentlig inden for en overskuelig fremtid blive skudt. Den slesvig-holstenske miljøminister Jan Philipp Albrecht har givet grønt lys til aflivning af ulve, der gentagne gange forcerer ulvehegn og angriber husdyr. Initiativet kommer dog ikke fra delstatens myndigheder. Aflivningen finder kun sted, hvis for eksempel en berørt landmand beder om det.

Barnebarn fik bank En af disse er Stefan Johannsen fra Bilsen knap 15 kilometer nord for Hamborg. Han har to gange mistet får, der har været sikret med hegn. Alligevel har han ingen planer om at bede om at få ulven skudt. Han frygter for de personlige konsekvenser. - Jeg er ikke træt af livet. Mit barnebarn har allerede en gang fået bank i skolen. Det skete efter han havde sagt: Nu har den lorteulv igen ædt vores får, fortæller Stefan Johannsen til nyhedsbureauet. Endnu er det dog heller ikke fastslået med DNA-spor, at det rent faktisk var en ulv, der havde forceret hans hegn. Men indtil videre har han valgt at forstærke sikringen, så hans 130 dyr ikke blot er beskyttet med et godt en meter højt elektrisk hegn. Han har desuden anbragt en ekstra strømførende tråd i mellem 120 og 130 centimeters højde.