To partier vil gennemtrumfe omstridt plan for hotel

FLENSBORG: Egentlig gjaldt planerne om et nyt hotel ved banegården i Flensborg som kuldsejlede. Ved et møde i planudvalget i maj var der intet flertal for projektet om det såkaldte InterCity-Hotel mellem banegården og posthuset.

Men på byrådsmødet den 27. juni kommer sagen til afstemning på begæring af det konservative CDU og de liberale i FDP. Da byrådet rangerer over planudvalget, kan udvalgsbeslutningen derfor omgøres.

Både CDU og FDP mener planudvalgets afgørelse har skadet byens image og er truffet på et usagligt grundlag.

- Vi har et ansvar for byen, og det vil jeg leve op til, siger CDU's gruppeformand Arne Rüstemeier.

Han advarer mod årelang stilstand og henviser til, at hotellet vil skabe flere end 100 nye arbejdspladser og have positiv indflydelse på turismen.

- Vi håber på en anden og bedre beslutning. Det er den sidste mulighed forklarer Arne Rüstemeier.

Han erkender, at fremstødet ikke vil være populært i dele af befolkningen. Planen for hotellet og det tilhørende p-hus er omstridt, fordi der skal fældes cirka 60 træer. Kritikere mener, at ikke blot et stykke natur, men også talrige dyrearters levested bringes i fare.

Hotellets tilhængere påpeger, at der sker genbeplantning andre steder med tre nye træer for hvert, der fældes.

I planudvalget var der stemmelighed blandt modstandere og tilhængere. CDU, FDP og socialdemokraterne stemte for. Imod var SSW, Die Linke samt to lokallister. De Grønne var delt i sagen.