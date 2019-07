To biltyve forsøgte at flygte fra politiet

HATTSTEDT: En bil satte farten voldsomt op i stedet for at standse, da politiet natten til tirsdag ville kontrollere køretøjet ved Hattstedt i Nordfrisland. Forfulgt af patruljevognen nåede bilen op på over 110 kilometer i timen gennem landsbyen Almdorf, hvor det endelig lykkedes at få standset Mazdaen. Køretøjet viste sig at være stjålet.

I bilen befandt sig to mænd på 34 og 44 år. De blev begge foreløbig fængslet og sigtet for biltyveri. Chaufføren blev desuden sigtet for kørsel uden kørekort.

/JV