Tilladelsen til at skyde ulv bliver nu forlænget

Miljøministeriet i Slesvig-Holsten er klar til at forlænge tilladelsen til at skyde den problemulv, der flere gange har forceret elektriske hegn og angrebet husdyr.

KIEL: Foreløbig er det ikke lykkedes at få ram på den såkaldte problemulv i Slesvig-Holsten, og torsdag aften udløber tilladelsen til at skyde dyret. Det betyder dog ikke, at ulvens liv er reddet. Delstatens miljøminister, Jan Philipp Albrecht, vil nemlig forlænge fristen. Det fortæller han til nyhedsbureauet DPA.

Fortsat fredløs

Forlængelsen gør ulven fredløs i endnu fire uger. Skulle heller ingen jægere i den periode få dyret på kornet, vil miljøministeriet undersøge yderligere muligheder. Her kan der for eksempel blive indsat flere skytter, ligesom jagtområdet kan udvides. Miljøministeren påpeger dog, at flere jægere ikke nødvendigvis øger chancen for succes.

- Men lige fra starten har vi sagt, at det kunne tage noget tid at få ulven fjernet. Selv for en øvet jæger er ulvejagt alt andet end rutine, mener ministeren ifølge nyhedsbureauet.

Delstatens bestræbelser på at komme ulven til livs er blevet mødt med kritik. Hos det slesvig-holstenske jægerforbund undrer man sig over, at miljøministeriet ikke har henvendt sig og bedt om bistand. Samtidig har den manglende information om de konkrete initiativer vakt irritation.

Jan Philipp Albrecht oplyser nu, at et ekspertteam har stået for den hidtidige indsats. Foruden rifler er fotofælder blevet sat ind i jagten på ulve, der er blevet observeret flere gange efter nedskydningen blev tilladt. Endnu er det dog ikke lykkedes at komme på skudhold.