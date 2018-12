Til sidst blev kæmpefærgen endelig helt færdig

FLENSBORG: Flensborg Skibsværft har nu afsluttet opgaven med at bygge kæmpefærgen W.B.Yeats. For værftet er et vigtigt kapitel dermed afsluttet. W.B. Yeats er nemlig ikke et hvilket som helst skib. Færgen er i bogstaveligste forstand symbolet på en ny start - omend en hård en af slagsen.

I 2016 overtog direktør Rüdiger Fuchs ledelsen af værftet. Dengang så det skidt ud, og værftet var tæt på betalingsstandsning. I mellemtiden har firmaet arbejdet sig frem mod sorte tal på bundlinjen.

På 11 dæk har færgen plads til 1800 passagerer. Køber er Irish Continental Group, som driver rederiet Irish Ferries, der vil sætte W.B.Yeats ind på ruten mellem Dublin og Frankrig.

- Vi er mere end lykkelige over, at skibet nu er klar til at blive afleveret, sagde Rüdiger Fuchs, da projektets vellykkede afslutning skulle fejres. Han benyttede samtidig lejligheden til at takke værftets medarbejdere for indsatsen.