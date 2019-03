Tidsfrist for jagt på ulv bliver nu helt ophævet

KIEL: Søndag udløber tilladelsen til at nedskyde den såkaldte problemulv, der har huseret i det sydligere Slesvig-Holsten, hvor DNA-prøver har vist, at et og samme eksempler har dræbt husdyr bag sikrede ulvehegn. Lykkedes det ikke inden søndag at få ram på dyret, bliver tilladelsen til at skyde dyret automatisk forlænget uden tidsbegrænsning. Det sagde Slesvig-Holstens miljøminister Jan Philipp Albrecht fredag til nyhedsbureauet DPA.

Tilladelsen blev udstedt i slutningen af januar. Det jagede dyr er en han, der i 2017 kom til verden i danske Ulfborg og siden vandrede mod syd. Ulven er ansvarlig for otte angreb på husdyr, der befandt sig bag ulvehegn sikret med elektricitet.

Miljøministeriet har nedsat en gruppe af jægere, der siden januar har forsøgt at få problemulven på kornet. Hidtil er det ikke lykkedes.

Selv for erfarne jægere er det alt andet end nemt at få skudt en ulv, mener Jan Philipp Albrecht ifølge nyhedsbureauet..

Såvel Slesvig-Holsten som naboerne i delstaten Niedersachsen har givet tilladelse til at aflive problemulve. WWF - Verdensnaturfondens tyske afdeling mener dette er i modstrid med de anbefalinger, som er gældende for hele Tyskland.

Foreningen Wolfsschutz-Deutschland - ulvebeskyttelse-Tyskland kalder beslutningen ulovlig, fordi ulven er totalfredet i hele EU.