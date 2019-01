Tidligere højreleder ser sig selv som offer

Den tidligere formand for det højrenationale Alternative für Deutschland i Slesvig-Holsten, Doris von Sayn-Wittgenstein, har anmeldt sin egen partiledelse for ulovlig tvang og injurier.

Partiets topledelse forbød den 17. december sidste år den 64-årige at udøve sine tillidshverv hos AfD og tog skridt til at få hende ekskluderet. Det skete, efter hun nogle dage tidligere var blevet smidt ud af AfD-fraktionen i landdagen i Kiel. Baggrunden var hendes angiveligt nære forbindelse til foreningen Gedächtnisstätte - mindesmærke. Foreningen hører til på den ekstreme højrefløj og er i efterretningstjenestens søgelys.

KIEL: Magtkampen i den slesvig-holstenske afdeling af det højrenationale parti Alternative für Deutschland, AfD, går nu ind i en ny runde. Den tidligere delstatsformand for partiet, juristen Doris von Sayn-Wittgenstein, har tirsdag efter eget udsagn indgivet anmeldelse mod partiets ledelse på forbundsplan, som hun anklager for ulovlig tvang samt injurier. Anmeldelsen har hun afleveret hos anklagemyndigheden i Berlin.

Alvorlig anklage

Den tidligere partileder har klaget over eksklusionen fra landdagsgruppen til den slesvig-holstenske forfatningsdomstol.

Doris von Sayn-Wittgenstein valgte efterfølgende at træde tilbage som formand for AfD i Slesvig-Holsten.

Partiledelsen i Berlin mener, hun kan have gjort sig skyldig i forhold, der muligvis er relevante i forhold til straffeloven. Konkret handler det om, at hun skulle have benægtet nazisternes folkemord på de europæiske jøder. Det er i givet fald en overtrædelse af tysk lov og kan straffes med helt op til fem års fængsel.

Gruppeformanden for AfD i landdagen i Kiel, Jörg Nobis, har oplyst, at partiledelsen i Berlin ligger inde med en erklæring fra en person, der under ed bevidner, at han i november 2018 oplevede Sayn-Wittgenstein benægte holocaust på en måde, der ikke levnede mulighed for misforståelser. Det pågældende vidne er en pensioneret, ledende statsadvokat fra Kiel og i øvrigt ikke medlem af AfD.