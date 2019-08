Tidligere SS-mand kommer for retten: 92-årig tiltalt for medvirken til 5230 mord

HAMBORG: En 92-årig, tidligere SS-mand kommer den 17. oktober for retten i Hamborg tiltalt for medvirken til mord på 5230 mennesker i koncentrationslejren Stutthof nær den nu polske by Gdansk. Ifølge anklagemyndigheden gjorde manden tjeneste i lejren fra august 1944 og frem til april 1945. Her bidrog SS-manden ifølge anklagemyndigheden til de grusomme drab på specielt jødiske fanger. Det skriver nyhedsbureauet DPA.

Fordi den tiltalte på gerningstidspunktet var 17 og 18 år gammel, kommer den 92-årige for en ungdomsdomstol.

Omkring 65.000 mennesker mistede livet i Stutthof.

Der forventes dom den 17. december. Retssagen trækker ud, fordi den ældre mand kun kan klare at være til stede i retssalen to timer om dagen.