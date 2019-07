Terrorsikring er udtænkt ved Flensborg Fjord

På byfesten Kieler Woche kom en ny, mobil terrorsikring i sidste uge for første gang i brug. Systemet er skabt af eventmageren Finn Jensen fra Langballig ved Flensborg.

FLENSBORG: 11 mennesker mistede livet og 55 blev kvæstet, da en islamistisk terrorist i december 2016 styrede en stjålet lastbil ind i menneskemængden på et julemarked i Berlin. Siden er diverse offentlige arrangementer blevet sikret med sandsække og betonbarrierer, der er alt andet end pyntelige og møjsommeligt må etableres for derefter at blive pillet ned igen.

Det må kunne gøres lidt smartere, mener Finn Jensen, der tidligere var turistchef i Flensborg, men nu driver eventvirksomheden Marktmacher med adresse i Langballig. Ideen opstod, da han blev kontaktet af de pårørende til en af de stadeholdere, som overlevede tragedien i Berlin. Sammen med en kollega tog Finn Jensen derefter fat på at udvikle en mobil terrorsikring.