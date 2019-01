MELDORF: To 23-årige flygtninge fra Irak er blevet varetægtsfængslet, efter de onsdag blev anholdt og sigtet for terrorplaner. De anholdte blev pågrebet i deres hjem i Dithmarschen i det sydvestlige Slesvig-Holsten.

Myndighederne mener, mændene planlagde et terrorattentat ved hjælp af sprængstoffer. Motivet skulle være militant islamisme.

Også en tredje iraker er anholdt. Den 36-årige skulle have forsøgt at skaffe et skydevåben til de to hovedmistænkte.

/SHZ