RENDSBURG: Tre af politiets meget gamle kendinge blev mandag aften snuppet i forbindelse med et indbrud i Rendsburg. De tre mænd er i alderen mellem 16 og 18 år var i færd med at bryde ind, men udløste en alarm. Få minutter ankom politiet og pågreb straks to af mændene. Den anden havde skjult sig bag en skraldespand, men blev hurtigt fundet.

Den ene af de anholdte, en 18-årig mand, tilstod under forhøret desuden tyveriet af en taske, som han nogle dage forinden havde snuppet fra en cykelkurv.

/JV