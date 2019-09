Tale på rådhuset: Dronningen nævnte fortidens konflikter

FLENSBORG: Dronning Margrethe blev budt velkommen på Flensborg Rådhus, hvor hun blandt andet skrev sig ind i byens gyldne bog.

Dronningen holdt også en tale på tysk, hvor hun kom ind på Flensborgs dansk-tyske historie.

- Min farfar, Christian X, havde gerne set, at Flensborg var blevet genforenet med Danmark i 1920. Ny tanker slog rod, og en demokratisk proces blev sat igang. Nu var det befolkningerne i de pågældende områder, som skulle træffe beslutningen om, hvor grænsen skulle ligge. Det var en for mange alvorlig og svær, men også historisk proces. Resultatet viste sig imidlertid at være en god og holdbar løsning. Til næste år i 2020 kan vi fejre hundredårsdagen for den demokratisk fastlagte grænse mellem Danmark og Tyskland. Der har i det store hele været ro og accept om denne grænse, sagde dronning Margrethe.

Hun tale om den særlige rolle som grænselandet har for hende.

-Det er også her at det danske mindretal har deres centrale og største institutioner, jeg tænker her på Flensborghus og Skoleforeningen i Stuhrsalle. Årti efter årti har danskere, tyskere og mindretallene på begge sider af grænsen nærmet sig hinanden. Der er et vigtigt grænseoverskridende samarbejde mellem såvel institutioner som mellem mennesker. Det må vi værdsætte og udvikle, fortsatte hun.