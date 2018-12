Syrisk læge sexkrænker sygeplejeelev

NIEBÜLL: En 28-årig, tidligere reservelæge ved sygehuset i Niebüll lige syd for grænsen er blevet dømt for at have sexkrænket en sygeplejeelev. Lægen er fra Syrien, men fik i 2015 en europæisk arbejds- og opholdstilladelse, et såkaldt Blue Card.

Manden blev kendt skyldig i at have begramset sygeplejeeleven i skridtet og efterfølgende slået hende, da hun afviste hans tilnærmelser. Det til trods slap han med en betinget dom på et år og ni måneders fængsel.

Under retssagen kom det frem, at det også bliver undersøgt, om den 28-årige har begået fornyede sex-krænkelser på sin nuværende arbejdsplads, et psykiatrisk hospital.

Dommeren benyttede et efter tyske forhold ganske usædvanligt frisprog over for den dømte. Han opfordrede manden til at stoppe sine "tåbeligheder", da han i modsat fald havde kurs mod "spjældet". Manden fik også en belæring om, at der på vores breddegrader i modsætning til i den dømtes hjemland hersker ligestilling mellem mellem mænd og kvinder. Det har han at respektere og acceptere, indskærpede dommeren.

Lægens forsvarer meddelte, at dommen ville blive anket.

/SHZ/JV