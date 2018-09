Symbolsk papirbåd skal mane til eftertanke

FLENSBORG: En fire meter lang og overdimensioneret, orange papirbåd flyder for øjeblikket i Flensborg Havn. Hvorfor gør den det, og hvad skal det betyde? Netop de spørgsmål skal synet udløse hos forbipasserende.

- Det stiliserede skib skal mane til eftertanke. For i sig selv udtrykker fartøjet i denne form ikke noget. Men det er et symbol for noget væsentligt slemmere, siger Tobias Kaiser, der er præst i Flensborgs baptistmenighed, der er en af aktionens initiativtagere.

Om nogle dage bliver der anbragt plakater, der forklarer baggrunden. Og den er bestemt alvorlig. For gennem måneder er private redningstjenester blevet forhindret i at hjælpe bådflygtninge på Middelhavet. Adskillige redningsskibe redningsskibe får ikke lov til at stå til søs, mens andre ikke længere må anløbe havne på Malta og i Italien.

Installationen er en del af en aktion, der omfatter over 30 foreninger, partier og organisationer i Flensborg.

Papirbåden er placeret på den ponton, hvor der i december står et juletræ. Den symbolske båd bliver liggende i havnen hele september.