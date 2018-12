Svinepest bekymrer i Nordfrisland

Niebüll: Det bekymrer det liberale parti FDP i byrådet i Niebüll i Nordfrisland, at den afrikanske svinepest risikerer at brede sig regionen. Partiet vil derfor have opstillet skilte på p-pladser for autocampere. - Vi ved, at svinefarmerne her i området er nervøse for et udbrud. Derfor vil vi ikke bare sidde med hænderne i skødet, men gøre noget, siger formand for FDP Reinhard Abel. Han peger på, at den største risiko for at få smitten til regionen er, at den følger med sydfra, når folk kommer kørende og har mad med, siger FDP'eren. sh:z