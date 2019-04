KIEL: Med telefonen som gerningsvåben lykkedes det sidste år svindlere at franarre borgere i Slesvig-Holsten mindst 1,5 millioner euro. Det oplyser delstatens kriminalpoliti, skriver nyhedsbureauet DPA.

I 31 tilfælde har politiet registreret, hvordan svindlerne har haft held til at franarre ofrene til dels store værdier.

Svindlen finder typisk sted ved, at gerningsmændene ringer op og præsenterer sig som politifolk eller andre autoriteter. Ofrene får for eksempel at vide, at der er planlagt et indbrud i deres bolig, og de derfor bør overlade deres værdier i myndighedernes varetægt. I andre tilfælde er det også lykkedes bedragerne at overtale ofrene til at tømme deres bankkonti og aflevere pengene ved at udgive sig for nære slægtninge med akut behov for kontanter.

Sidste år blev der konstateret 2002 tilfælde, hvor falske politifolk ringede op. Det er mere end tre gange så mange som året før. Og fupmagerne fortsætter. I de første to måneder af 2019 var der 950 opkald. I 15 tilfælde lykkedes tricket, og der samlede udbytte i år beløber sig allerede til 425.000 euro.

Ofrene er oftest seniorer. I telefonregistre udvælger de skyldige systematisk navne, der tyder på, at indehaverne tilhører de ældre årgange.