KIEL: Kriminalpolitiet i Slesvig-Holsten sætter nu gang i landsdækkende kampagne med det formål at advare ældre mod udspekulerede telefon-svindlere. Planerne blev onsdag præsenteret på en pressekonference. Politiet fortalte ved den lejlighed, at det er lykkedes at identificere og anholde nogle af bedragerne.

De kriminelle sidder i regulære call-centre i specielt Tyrkiet. Der er tale om en topprofessionel fremgangsmåde, hvor gerningsmændene på perfekt tysk kontakter intetanende pensionister og for eksempel påstår, at de er et barnebarn og desperat har brug for et lån. En anden metode er at advare de ældre om, at der er tyveknægte på spil, så de bør udlevere deres værdigenstande til politiet.

Hopper opkaldets modtager på historien, dukker der kort efter enten en angivelig ven til barnebarnet eller en falsk betjent op hos offeret og afhenter byttet.

- Det er en skamløs form for kriminalitet. Derfor starter vi den hidtil største forebyggelseskampagne med 1,5 millioner brochurer, der bliver omdelt til samtlige husstande i delstaten, sagde Slesvig-Holstens indenrigsminister Hans-Joachim Grote ifølge mediehuset, SHZ, på pressekonferencen.

Slesvig-Holstens kriminalpoliti har etableret en arbejdsgruppe, der udelukkende bekæmper denne form for svindel.