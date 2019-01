SIMONSBERG: Adskillige svin blev dræbt og kvæstet, mens endnu flere slap fri i forbindelse med et trafikuheld i Simonsberg sydvest for Husum i Nordfrisland. Her væltede en svinetransport med 180 dyr ombord af ukendte årsager ned fra en vej, der løber på et dige ud mod Vadehavet.

Chaufføren blev lettere kvæstet og måtte på sygehuset.

Kredsdyrlægen blev tilkaldt for at vurdere, om kvæstede svin skulle aflives, efter lokale landmænd havde hjulpet med at indfange dem.

