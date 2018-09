Knap 19.000 vildsvin nedlagde de slesvig-holstenske jægere i den forgangne sæson, hvor frygten for svinepest medførte en øget indsats.

FLINTBEK: Slesvig-Holstens jægere har ydet et stort stykke arbejde i den forgangne jagtsæson. Nøjagtig 18.739 vildsvin er blevet skudt, hvilket er ny rekord. Yderligere 640 dyr mistede livet i trafikken, mens 124 blev fundet døde af til dels ukendte årsager.

Den gode nyhed er, at der ikke er konstateret afrikansk svinepest hos de dræbte vildsvin. Det samme gælder med hensyn til de godt 820.000 eksemplarer, der i sæsonen 2017/2018 blev nedlagt i hele Tyskland. Det oplyser det tyske jægerforbund.

Selv om der ikke er konstateret afrikansk svinepest i Tyskland, er netop denne for mennesker ganske vist ufarlige, men for tamsvin dødelige smitte årsagen til, at jagten på vildsvinene er blevet intensiveret.

- Vores forening og landbrugsministeriet har jo også informeret omfattende, forklarer Marcus Börner, der er direktør for den slesvig-holstenske jægersammenslutning.

Men ikke kun sygdommen og dermed øget jagt har ført til rekorden på de knap 19.000 nedlagte vildsvin. Marcos Börner formoder også, at bestanden er vokset enormt.