Svaner blev fulgt hjem med politieskorte

LÜBECK: Et svanepar og deres unge forvildede sig af ukendte årsager torsdag bort fra den dam, hvor de holder til i Lübeck. I deres forvirring og træthed satte svanerne sig til sidst til hvile på en stærkt befærdet vej.

Trafikanter tilkaldte politiet. I deres patruljevogn lykkedes det betjentene at få "puffet" dyrene retur til dammen - naturligvis uden at påkøre fuglene.

En medarbejder fra det lokale dyreværn tjekkede efterfølgende, om dyrene var ok. Og svanerne viste sig heldigvis at have det helt fint.

