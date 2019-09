Svagbørnskolonier var et mareridt for de små

WESTERLAND: Vesterhavsøen Sild er fra den 21. til den 24. November vært for en konference med et længe fortrængt tema på dagsordenen. Flere af øerne i det nordfrisiske vadehav var mellem1950'erne og 1980'erne hjemsted for institutioner, hvor socialt udsatte børn fra de tyske storbyer kunne komme på svagbørnskoloni i det friske klima.

Børn helt ned til to års alderen blev sendt alene afsted til kolonierne, der var finansieret af sygekasserne. Men i stedet for rekreation ventede der børnene et flere uger langt mareridt, hvor fuldstændig overbebyrdede, kvindelige medarbejdere hver skulle tage sig af grupper på op til 50 småbørn.

Disciplinen forsøgte medarbejderne at håndhæve med trusler, indespærring, dårlig mad, fiksering i sengene og ydmygelser. Resultatet var børn, der i mange tilfælde vendte dybt traumatiserede hjem. Det fortæller forfatteren Anja Röhl fra Berlin, der selv blev offer for den brutale pædagogik i en svagbørnskoloni på øen Föhr.

Hun mener, at der ikke kun var stress, der udløste den dårlige behandling af de små. Mange af medarbejderne trak også på deres erfaringer fra nazi-tidens sociale institutioner.

Anja Röhl har skabt hjemmesiden verschickungsheime.de, hvor de berørte kan dele erindringer og erfaringer.