Studerende stævner universitet efter niqab-forbud

Efter en kvindelig studerende mødte op til undervisning med tilsløret ansigt, udstedte universitetet i Kiel forbud mod burkaer og niqab. Det vil den berørte 21-årige ikke finde sig i.

KIEL: En kvindelig studerende vil nu tage juridiske skridt mod universitetet i Kiel. Her valgte ledelsen at udstede et tildækningsforbud, efter kvinden var mødt op til undervisningen iført niqab. Det provokerede hendes underviser i en grad, så han henvendte sig til universitetsledelsen og bad den tage affære. Flere advokater har allerede henvendt sig til kvinden og tilbudt at føre hendes sag. Desuden får hun økonomisk støtte af en organisation, der bekæmper religiøs diskrimination. Det fortæller hun til avisen Kieler Nachrichten. Den 21-årige kvinde har tysk baggrund og var tidligere protestant. Hun forklarer til Kieler Nachrichten, at hun konverterede til islam for tre et halvt år siden, fordi denne religion gav hende svar på livets grundlæggende spørgsmål.

Forskellige regler Som føderal stat overlader forbundsrepublikken det til delstaterne at tage stilling til forbud mod tilsløring i skoler og på videregående uddannelser. Her er et tildækningsforbud på vej i Slesvig-Holsten. I for eksempel Niedersachsen er det ikke tilladt for elever og studerende at tilsløre sig, mens et tilsvarende forbud i Bayern udtrykkelig retter sig mod undervisere og tjenestemænd generelt.

Imam afviser Fra religiøs side får hun ikke opbakning. Islam indeholder intet krav om, at kvinder skjuler deres ansigt. Og den slags hører slet ikke til i forbindelse med undervisning - tværtimod. Allerede i 2006 fastslog den daværende formand for centralrådet af muslimer i Tyskland, Ayyub Axel Köhler, at undervisere og elever naturligvis skal mødes ansigt til ansigt. - Efter min mening er det pædagogisk nødvendigt, at en lærer kan se en elevs ansigt, forklarede han dengang til mediehuset RBB. Den holdning er uændret, også hos lokale muslimske autoriteter. Imamen Hasib Ghaman i Habib-moskeen i Kiel understreger over for Kieler Nachrichten, at Koranen intetsteds forlanger tilsløring. Han er ked den debat, der er opstået i forlængelse af forbuddet på universitetet i Kiel. - Episoden på universitetet er et enkeltstående tilfælde og burde derfor løses individuelt, forklarer han til avisen.

Flere forbud på vej I stedet er der opstået en generel diskussion om tilsløring i Slesvig-Holsten. Her har undervisnings- og kulturminister Karin Prien efter sagen i Kiel fortalt mediehuset SHZ, at hun vil arbejde for et forbud mod burkaer og niqab i delstatens folkeskoler.