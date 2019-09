KIEL: Lige syd for grænsen vrimler det i år med storkeunger. I alt har fuglekiggere talt 660 unger i Slesvig-Holstens reder. Det er det højeste antal siden 1980.

Forklaringen er til dels, at antallet af storkepar i delstaten er steget fra 380 til omkring 300. Men samtidig har naturen i år været gavmild over for fuglene. I løbet af sommeren har det nemlig vrimlet med mus i marker og enge, så der har været rigeligt med føde til både de voksne storke og deres afkom.

Snart trækker storkene mod syd.

/DPA