KIEL: En voldsom brand raserede mandag morgen en lagerhal i det nordlige Kiel. Branden blev opdaget omkring klokken seks. Cirka 100 brandfolk blev indsat for at bekæmpe flammehavet. På grund af den voldsomme røg blev områdets beboere bedt om at blive i deres hjem samt holde døre og vinduer lukket.

Det tog brandvæsnet godt en time at få branden under kontrol. Da var den 700 kvadratmeter store hal fuldstændig udbrændt. I hallen stod blandt andet nogle veteranbiler, der blev ildens bytte.

/DPA