FLENSBORG: 170 sydslesvigere har på det danske generalkonsulat i Flensborg fået udleveret et ansøgningsskema, der gør dem i stand til at søge om dansk statsborgerskab ifølge de nye statsborgerskabsregler for sydslesvigere.

Den 5. juli lempede regeringen betingelserne, så dansksindede kunne opnå dansk statsborgerskab. Det har 40 sydslesvigere allerede benyttet sig af ved at udfylde skemaet og sende det til Udlændige- og Integrationsministeriet.

For sydslesvigere, der gerne vil have et dansk pas, kræver det, at de opfylder to af de følgende fire regler:

Det første mulige krav er, at ansøgerne er født og opvokset i Sydslesvig.

Den anden regel er, at ansøgeren har gået på dansk skole eller er god til at tale og skrive dansk. Det er også muligt at få fuld point på punkt nummer to, hvis ansøgeren har et dansk familiemedlem til og med fjerde generation.

Det tredje punkt kræver, at ansøgeren har haft bopæl i Danmark i tre år i træk.

Det fjerde punkt forventer, at ansøgeren har arbejdet mindst ti år i én eller flere af mindretallets foreninger.