Stenkastere menes fundet

KAPPELN: Politiet har fundet de formodede gerningsmænd til en række stenkast mod både parkerede og kørende biler i og omkring byen Kappeln. Femmænd fra lokalområdet i alderen mellem 18 og 24 år er anholdt.

Blandt andet menes mændene i august at have kastet sten mod en minibus, der var undervejs med pensionister på udflugt. En rude i bussen blev knust.

De fem er sigtet for at have forvoldt skader for adskillige hundrede tusinde mark. Blandt andet er de også sigtet for brandstiftelse i et feriehus, der nedbrændte totalt.

/JV