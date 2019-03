HORNBEK: Endnu en gang er der blevet kastet genstande fra en motorvejsbro i Slesvig-Holsten. Denne gang gik det ud over en bilist med kurs mod Berlin på motorvej A24 ved Hornbek i det sydøstlige Slesvig-Holsten. Bilisten hørte pludselig pludselig et voldsomt knald. Manden kørte ind på en nærliggende rasteplads og kunne konstatere, at bilens glastag var knust. Episoden fandt sted tirsdag, skriver politiet onsdag i en pressemeddelelse.

Bilens fører slap uskadt.

/JV