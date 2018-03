Statsbaner får ny straf

KIEL: Den slesvig-holstenske trafikminister Bernd Buchholz agter at fortsætte sin straffeaktion mod de tyske statsbaner, fordi de ikke kan overholde køreplanen på strækningen mellem Sild og Hamborg. I indeværende måned planlægger Buchholz at tilbageholde 350.000 euro, som delstaten ellers skulle have betalt i tilskud til driften af strækningen. Pengene bliver ledt direkte videre til de rejsende, der lider under de mange forsinkelser. Indehavere af et årskort får således refunderet mellem 50 og 75 euro som kompensation for denne måneds uregelmæssige drift.

/SHZ