Starthjælp skal få flere unge til at starte firma

Erhvervsminister Berdn Buchholz overrakte selv tilsagnet om penge til Dennis Florian Huber og hans forretningspartner Ramon Timm, der er de første til at modtage denne form for erhvervsfremme. Foto: SHZ.

Stadigt flere håndværksmestre i Slesvig-Holsten har rundet de 50 år. For at få flere, unge selvstændige i gang, støtter delstaten nye virksomheder økonomisk.

LEBRADE: Allerede siden sidste efterår har Dennis Florian Huber haft lyst til at blive selvstændig. Men den uddannede elektro-installatør fra Lebrade syd for Kiel ventede bevidst lidt med at åbne sit eget firma for at ramme juni 2019. For fra det tidspunkt spenderer den slesvig-holstenske regering 7500 euro i starthjælp til håndværksvirksomheder som Hubers. Den 29-årige er den første i delstaten, der får denne bistand. Erhvervsminister Bernd Buchholz overrakte det skriftlige tilsagn i sit kontor i Kiel. - Beløbet skal sætte mere fart i etableringen af virksomheder, forklarer Bernd Buchholz.

Beløbet skal sætte mere fart i etableringen af virksomheder. Erhvervsminister Bernd Buchholz.

Syv lande hjælper Med den økonomiske gulerod vil forbundslandet imødegå den bestandigt stigende gennemsnitsalder blandt de selvstændige håndværksmestre. Allerede nu er 53 procent af dem over 50 år gamle. - Det konfronterer mange firmaer med spørgsmålet om overdragelse eller ligefrem lukning, hvis der ikke er tilstrækkelig mange efterfølgere med mod på ledelsesopgaver, mener Bernd Buchholz. Han vil dog også hjælpe med etableringen af mindre håndværksvirksomheder, fordi de erfaringsmæssigt er særdeles villige til at uddanne lærlinge. En starthjælp som Slesvig-Holstens findes foreløbig kun i seks andre forbundslande. Dennis Florian Huber og hans forretningspartner Ramon Timm har specialiseret sig i brandalarmer og teknisk udstyr til beskyttelse mod indbrud. Men som den tredje mulighed for vækst har de kig på muligheden for at tilbyde videoovervågning til kunderne. De 7500 uro er begge enige om at bruge til fuldstændigt at digitalisere deres virksomheds administration. - Løsningen er ikke kun mere moderne. Afskeden med mapper og papirer sparer også en masse plads, konstaterer Dennis Florian Huber. Manglende mulighed for digitalisering nævner begge partnerne som begrundelsen for at tage afsked med deres tidligere arbejdsplads. Men de har også mere generelle grunde til at tage springet til tilværelsen som selvstændige. - Som 50-årig ville det være for sent. Og så ville jeg efterfølgende bestandigt spørge mig selv, hvorfor jeg ikke havde prøvet noget tidligere, mener Dennis Florian Huber.

Et lille boom 37 andre får for øjeblikket rådgivning i delstatens håndværkskamre for at komme i betragtning til starthjælpen. - Det er et helt lille boom, konstaterer en tilfreds formand for håndværkskammeret i Lübeck, Andreas Katschke.