BAD OLDESLOE: En 43-årig mand skal nu stå til ansvar for en alvorlig trafikulykke på motorvej A1 vest for Lübeck i 2017, hvor to mennesker blev dræbt. Torsdag starter retssagen mod manden, der er tiltalt spritkørsel, manddrab og for at flygte fra uheldsstedet. Ifølge tiltalen påkørte manden på A1 en anden bil bagfra. Herefter stak han af. Til gengæld standsede en anden bilist for at hjælpe den 54-årige, der sad fastklemt i den påkørte bil. Både førstehjælperen og den 54-årige blev dræbt, da endnu en bil kørte ind i det forulykkede køretøj.

/DPA