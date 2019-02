Stædig pensionist nægter at vige for ny motorvejsbro

BORGSTEDT: Den 83-årige pensionist Heinz Fritz bor på en af de mest usædvanlige parcelhusgrunde i Slesvig-Holsten. Hans hus ligger syv meter østligt for - og 25 meter under - motorvejsbroen over Kieler-kanalen. Broen med motorvej A7 udgør en slags tag over en del af hans grund. Og om nogle år kommer Heinz Fritz til fuldstændigt at bo under en bro.

Så vil hans dagligstue ligge ligge direkte under den første halvdel af den nye motorvejsbro.

Alle forsøg på at bevæge ham til at flytte har været forgæves.

- Bygge et nyt hus et andet sted og for egen regning. Det bliver ikke aktuelt i min alder, forklarer Heinz Fritz.

Han vil bo ved vandet.

- Og så bliver jeg bare her. Så må de bygge broen hen over mig, lyder den stædige konstatering.

Heinz Fritz har tilbragt det halve af sit liv i selskab med broen. Han flyttede ind i det 114 år gamle hus i 1972 kort efter indvielsen af motorvejsbroen.

- Så jeg vidste, hvad jeg indlod mig på, forklarer pensionisten.

Den 47 år gamle motorvejsbro er efterhånden slidt og ustabil. Eksperter vurderer, at broen vil være helt uanvendelig i 2026. Inden da skal der bygges en ny forbindelse, der kan føre A7 over Kieler-kanalen. Den nye linjeføring betyder, at Heinz Fritz' hus kommer til at ligge direkte under vejbanen.