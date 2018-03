Stadig flere virksomheder mangler faglærte

KIEL: Manglen på kvalificeret arbejdskraft i Slesvig-Holsten er tiltagende. Ved årets begyndelse var der mere end 12.000 ubesatte stillinger i de fag, som er mest efterspurgte i erhvervslivet. Det fortæller tidsskriftet "Wirtschaft im Norden" med henvisning til en redegørelse fra forbundsmyndighederne.

For to år siden var der på samme tidspunkt 2000 ubesatte stillinger færre.

Særlig dramatisk er udviklingen inden for maskinindustrien. Her er antallet af ubesatte stillinger i dette tidsrum steget med omkring 69 procent. Størst er manglen på arbejdskraft dog inden for plejesektoren og detailhandlen, hvor henholdsvis godt 2600 og godt 1700 stillinger er ubesatte.

- Antallet af ubesatte stillinger dokumenterer vigtigheden af sikre tilstrækkelig mange faglærte. Det skal lykkes for os bedre at få det uudnyttede potentiale ind på arbejdsmarkedet. Det gælder uanset, om der er tale om singleforældre, indvandrere, handicappede eller ældre og mennesker uden afsluttet skolegang. Det forklarer Margit Haupt-Koopmann, der er chef for forbundsrepublikkens direktorat for arbejde i Nordtyskland.

/til, SHZ