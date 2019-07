Stadig flere dropper ud af skolen uden eksamen

KIEL: I Slesvig-Holsten forlader flere grundskolen uden en afsluttende eksamen end i Tyskland som helhed. Det viser en undersøgelse, som den velgørende organisation Caritas offentliggjorde i denne uge.

Her fremgår det, at 8,27 procent af de slesvig-holstenske skolelever forlod folkeskolen uden nogen afgangseksamen i 2017. To år tidligere var det 7,34 procent. Gennemsnittet for hele Tyskland lå i 2017 på 6,9 procent mod 5,9 procent to år forinden.

Indvandringen er en del af forklaringen på det stigende antal unge uden afgangseksamen, vurderer rapportens forfattere. For unge er det svært både at vinde fodfæste i et nyt sprog og samtidig tage en eksamen.

I Slesvig-Holsten er problemet meget ulige fordelt. Værst ser det ud i Lübeck, hvor knap 12,7 procent af eleverne i 2017 droppede ud af skolen uden eksamen.

- Det fortsat høje antal unge uden afsluttet skolegang bekymrer os dybt. Mange af de pågældende møder vi senere i socialsystemet, hos svangerskabsrådgivningen eller som klienter hos gældsrådgivere, forklarer Eva Maria Welskop-Deffaa fra Caritas.

/DPA