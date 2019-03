Den store aktivitet på Facebook-siden »Flensbook - For danskere i Flensborg« - med i alt 2845 medlemmer - tyder på, at en del af de rigsdanske tilflyttere er unge. Og det er et indtryk, som deles af lederen af Region Sønderjylland/Schleswig, Peter Hansen.

Har sneboldeffekt

- Der har i efterhånden en del år været ret meget hype blandt danskere i forhold til at flytte til Flensborg. Og når de nye tilflyttere så er kommet på plads, slår de jo på tromme for deres eget projekt, og det ser ud til at have udløst noget af en sneboldeffekt, fortæller Peter Hansen.

Peter Hansen mener, at de i forhold til Danmark stadig meget overkommelige huslejer i byen også har betydet noget, ligesom det kulturelle udbud er godt med både danske og tyske tilbud.

- Der er også et ret betydeligt antal rigsdanskere, som er blevet gift med en person fra et land uden for EU og har haft problemer med at få en dansk opholdstilladelse til ægtefællen, fortæller Peter Hansen.

Ved at flytte til Flensborg eller et andet sted syd for grænsen kan de pågældende efter omkring et halvt år flytte til Danmark ved at bruge EU-reglerne.

Der er dog også en del inden for denne gruppe, som bliver hængende.