RENDSBURG: Motorvej A7 var mandag formiddag spærret i nordgående retning ved Rendsburg gennem flere timer efter et uheld. Her havde en alkoholpåvirket lastbilchauffør i morgentimerne mistet herredømmet over sit køretøj, der endte i grøften. I den forbindelse løb 400 liter diesel ud i omgivelserne.

Alkometret viste en promille på hele 2,67. En så høj promille ville gøre en uøvet person aldeles sanseløs.

/SHZ