WESTERLAND: Formentlig var en 20-årig kvinde både fuld og skæv, da hun natten til onsdag påkørte en politibil på landevejen mellem Wenningstedt og Westerland på Sild. Den mistanke har politiet i hvert fald.

Politiet blev tilkaldt, efter flere vidner havde set kvindes bil slingre hen ad vejbanen. Et af vidnerne var tæt på at blive påkørt.

Betjentene gav med både langt lys og blå blink tydelige signaler til kvinden om at standse. I stedet kørte kvinden ind i patruljevognens bagende.

Kvinden var så påvirket, at det ikke var muligt at gennemføre en foreløbig test for narko og alkohol. Derfor afventer myndighederne en blodprøve.

/JV